Il mistero di Liliana Resinovich la donna che è morta due volte

Il caso di Liliana Resinovich, scomparsa e poi trovata morta, rimane irrisolto dopo quattro anni. A Trieste, le indagini e le inchieste giudiziarie non hanno ancora portato a una conclusione definitiva sulla sua morte. La vicenda continua a suscitare interesse e interrogativi, mantenendo vivo il mistero su quanto sia accaduto a questa donna e sulle circostanze che hanno portato al suo decesso.

Trieste, 5 gennaio 2026 - Oggi, dopo 4 anni, non esiste ancora una verità giudiziaria per Liliana Resinovich, il giallo di Trieste. La donna che, nel mistero, sembra morta due volte: viene trovata la sera del 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex manicomio, nella sua Trieste. E quella è la data sulla lapide, al cimitero di Trieste. Una tomba oggi vuota, perché i resti di Lilly sono stati esumati e analizzati, la seconda consulenza del pm (nuovo come procuratore e gip) parla di un omicidio e colloca la scena la mattina della scomparsa, il 14 dicembre 2021. Indagato per omicidio il marito Sebastiano Visintin, che da sempre si professa innocente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mistero di Liliana Resinovich, la donna che è morta due volte Leggi anche: “Com’è morta davvero”. Liliana Resinovich, viene fuori la verità clamorosa che cambia tutto Leggi anche: “Com’è morta davvero”. Liliana Resinovich, parla l’esperta del pool investigativo: clamoroso! La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il mistero di Liliana Resinovich, la donna che è morta due volte. Liliana Resinovich, il video mandato da Visintin in tv: “Perché l’ha fatto?” - Il caso della morte di Liliana Resinovich e il video piuttosto "singolare" inoltrato in televisione dal marito Sebastiano Visintin. newsmondo.it

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Sebastiano mente! La GoPro? Appurato sia stata manomessa” - A Quarto Grado si torna sul giallo di Liliana Resinovich con l'intervista a Claudio Sterpin: ecco che cosa ha raccontato l'amico speciale ... ilsussidiario.net

Liliana Resinovich, il mistero del farmacista. Sebastiano Visintin rompe il silenzio: «Certo che lo conosco. Sterpin dovrebbe vergognarsi» - Poi ieri sera a sorpresa Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della donna, decide di tornare anche a Quarto Grado «perché ultimamente sto sentendo queste cose qui che sono emerse da ... ilmattino.it

Quattro anni fa la scomparsa di Liliana Resinovich - Storie italiane 11/12/2025

Un investigatore in crociera, una donna tradita, una pistola e un mistero da risolvere. Liliana Massari legge pagine di Assassinio sul Nilo di Agatha Christie per Cose che succedono la notte, da riascoltare in podcast su RaiPlay Sound qui https://shorturl.at/yf8x - facebook.com facebook

Quattro anni fa veniva ritrovato a #Trieste il corpo di #LilianaResinovich. Cosa sappiamo oggi Quali punti fermi esistono davvero e quali domande restano aperte LIVE 5 gennaio, ore 18 su YouTube x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.