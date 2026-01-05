Il ministro della Difesa venezuelano in tenuta militare | Riconosciamo Rodriguez presidente a interim Poi l’appello alla pace e all’ordine

Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha annunciato il riconoscimento di Rodriguez come presidente ad interim e ha invitato la popolazione a mantenere la pace e l’ordine. In tenuta militare, Padrino López ha sottolineato l’importanza di stabilità e rispetto istituzionale in un momento di tensione politica, evidenziando l’impegno delle forze armate bolivariane per il rispetto delle norme democratiche nel paese.

Il ministro della Difesa del Venezuela e capo delle Forze armate boliviariane (Fanb), Vladimir Padrino López, ha rivolto oggi un appello alla popolazione civile a mantenere "la pace e l'ordine". Lo ha fatto riapparendo in pubblico in una trasmissione della televisione statale Venezolana de Televisión (Vtv) dove si è mostrato in tenuta militare e accompagnato da altri 15 alti ufficiali dell'esercito. "La patria continua, deve riprendere il suo cammino e lunedì assisteremo a un atto istituzionale come l'insediamento del nuovo parlamento", ha aggiunto, sottolineando che "è stato attivato nella totalità dello spazio geografico lo stato di emergenza".

