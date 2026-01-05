Il Milan ritrova il centravanti | Fullkrug dà peso all’attacco
Il Milan torna a rafforzare l’attacco con l’arrivo di Fullkrug, un centravanti di riferimento. Dopo mesi di difficoltà nel finalizzare le azioni offensive, la squadra cerca maggiore solidità sotto porta. La presenza del nuovo acquisto mira a migliorare la fase offensiva, offrendo una soluzione concreta per aumentare le possibilità di segnare e rendere più equilibrato il reparto avanzato.
Per mesi il problema è stato evidente, quasi imbarazzante. Il Milan attaccava senza un riferimento, arrivava negli ultimi trenta metri ma poi si dissolveva. Troppa leggerezza, poca presenza, nessuno capace di “abitare” davvero l’area. A Cagliari, senza proclami e senza fuochi d’artificio, qualcosa è cambiato. E il motivo ha un nome preciso: Niclas Fullkrug. Non è stata una serata da highlights o da copertina. Nessun gol, nessun assist. Ma per chi sa leggere le partite, il suo ingresso ha avuto un peso specifico enorme. Finalmente un corpo da difendere e da cercare, finalmente un centravanti che sporca il gioco prima ancora di nobilitarlo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan–Füllkrug, affare chiuso: il centravanti tedesco è in Italia
Leggi anche: Milan, l’attacco resta un nodo: Füllkrug è il nome caldo per gennaio
È arrivato il 9: la potenza di Füllkrug può aiutare il Milan, ma la sua fragilità...; Niclas Fullkrug è ufficialmente un giocatore del Milan; Füllkrug arma anti-piccole: perché il Milan ha scelto il bomber tedesco; Milan, com’è andato l’esordio di Füllkrug: i numeri e le impressioni.
Il Milan trova in Niclas Fullkrug un nuovo punto di riferimento in attacco - La nuova speranza dell’attacco del Milan: Niclas Fullkrug mostra il suo valore con una prestazione che rispecchia la filosofia di Allegri. notiziemilan.it
Un centravanti, finalmente: Fullkrug ha coperto il 'buco' dell'attacco rossonero - Nella notte di Cagliari il Milan potrebbe aver ritrovare una figura che sembrava smarrita: l'attaccante che occupa l'area (anche se è tutto da scoprire), ... milannews.it
Niclas Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan e sarà subito disponibile per Allegri - L’AC Milan rinforza il reparto d’attacco con un acquisto strategico: il club cerca nuova linfa con il talento tedesco in arrivo dal West Ham. notiziemilan.it
Milano, la polizia ritrova l’anello rubato e negli uffici scatta la proposta di matrimonio #Milano #furto #matrimonio #proposta #AmalfiNews - facebook.com facebook
LIVE MN - Verso Cagliari-Milan: Allegri ritrova Fofana e Leao titolari, dubbio Pavlovic x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.