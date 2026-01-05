Il Milan torna a rafforzare l’attacco con l’arrivo di Fullkrug, un centravanti di riferimento. Dopo mesi di difficoltà nel finalizzare le azioni offensive, la squadra cerca maggiore solidità sotto porta. La presenza del nuovo acquisto mira a migliorare la fase offensiva, offrendo una soluzione concreta per aumentare le possibilità di segnare e rendere più equilibrato il reparto avanzato.

Per mesi il problema è stato evidente, quasi imbarazzante. Il Milan attaccava senza un riferimento, arrivava negli ultimi trenta metri ma poi si dissolveva. Troppa leggerezza, poca presenza, nessuno capace di “abitare” davvero l’area. A Cagliari, senza proclami e senza fuochi d’artificio, qualcosa è cambiato. E il motivo ha un nome preciso: Niclas Fullkrug. Non è stata una serata da highlights o da copertina. Nessun gol, nessun assist. Ma per chi sa leggere le partite, il suo ingresso ha avuto un peso specifico enorme. Finalmente un corpo da difendere e da cercare, finalmente un centravanti che sporca il gioco prima ancora di nobilitarlo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan ritrova il centravanti: Fullkrug dà peso all’attacco

