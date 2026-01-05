Il Milan blinda Bartesaghi Aumento e prolungamento Diavolo mossa anti Arsenal
Il Milan ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Davide Bartesaghi, che resterà nel club fino al 2031. L’accordo prevede un aumento dell’ingaggio, passando da circa 500mila a circa 1,5 milioni di euro. A 20 anni, Bartesaghi rappresenta una risorsa importante per il settore giovanile rossonero e per il progetto sportivo del club. Questa mossa mira a consolidare il suo ruolo in vista delle competizioni future.
Vent'anni compiuti lo scorso dicembre. Già 14 in rossonero. Ora, per Davide Bartesaghi, c'è aria di prolungamento fino al 2031 e adeguamento dell'ingaggio, da 500mila euro circa a un milione e mezzo. Salto triplo per il difensore che quest'estate aveva rinnovato fino a giugno 2030, dopo una stagione giocata soprattutto con Milan Futuro in Serie C (retrocesso ai playout): 27 presenze, contro le 7 gare in prima squadra (172 minuti tra campionato, Champions e Coppa Italia). Un assaggio di Serie A anche con Pioli (8 partite, 86 minuti). Passato, come il capitolo Theo Hernandez. Anche se sotto l'ombrellone, il rischio che Bartesaghi giocasse più in Serie D che in A c'era.
