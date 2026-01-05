Il match salvezza è del Bisonte | punteggio pieno con Monviso Volley

Il Bisonte Firenze conquista tre punti nel match salvezza contro Monviso Volley, con un punteggio finale di 3-1. La partita, equilibrata e combattuta, ha visto i biancoblu dimostrare determinazione e solidità. Con questa vittoria il team toscano mantiene saldo il proprio posizionamento in classifica, avvicinandosi agli obiettivi di stagione. Un risultato importante per il proseguimento del campionato, che testimonia la crescita e la continuità del gruppo.

