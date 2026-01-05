Il match salvezza è del Bisonte | punteggio pieno con Monviso Volley
Il Bisonte Firenze conquista tre punti nel match salvezza contro Monviso Volley, con un punteggio finale di 3-1. La partita, equilibrata e combattuta, ha visto i biancoblu dimostrare determinazione e solidità. Con questa vittoria il team toscano mantiene saldo il proprio posizionamento in classifica, avvicinandosi agli obiettivi di stagione. Un risultato importante per il proseguimento del campionato, che testimonia la crescita e la continuità del gruppo.
Wash4Green Monviso Volley – Il Bisonte Firenze 1-3 (21-25, 25-20, 14-25, 24-26) WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Bridi, Dodson 9, Malual 14, Šiftar, D’Odorico 14, Sylves 8, Bussoli, Battistoni, Moro (L1), Harbin 1, Scialanca ne, Rapello ne, Akrari (L2) ne, Davyskiba 22. All. Nica. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 12, Morello 2, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli, Colzi ne, Villani ne, Knollema 29, Maleševi? 6, Bukili? 10, Tanase 11, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. ARBITRI: Serafin – Zavater. NOTE: durata set: 27’, 29’, 21’, 32’; muri punto: Monviso 6, Il Bisonte 8; ace: Monviso 2, Il Bisonte 5. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
