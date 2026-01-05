Il Manchester Utd silura Amorim | Darren Fletcher nuovo tecnico ad interim

Il Manchester United ha ufficialmente sollevato Ruben Amorim dall’incarico di allenatore, dopo 14 mesi di gestione. La decisione è stata motivata dai risultati deludenti e dalle tensioni con la dirigenza. Darren Fletcher assumerà temporaneamente il ruolo di tecnico ad interim, cercando di guidare la squadra verso una stabilità migliore e nuovi obiettivi nella stagione in corso.

Si conclude dopo 14 mesi l'esperienza di Ruben Amorim sulla panchina dei Red Devils. Il Manchester Utd silura il tecnico portoghese per via dei risultati negativi conseguiti fin quì con la squadra e per le frizioni con la dirigenza. Sarà Darren Fletcher a prendere il suo posto momentaneamente. IL MANCHESTER UTD SILURA AMORIM: COSA E' SUCCESSO La decisione da parte del club di separarsi dal tecnico portoghese, che aveva un contratto fino al 2027, è maturata dopo le dichiarazioni forti rilasciate da quest'ultimo all termine dell'ultimo match di Premier League pareggiato contro il Leeds: " Sono venuto qui per essere il manager del Manchester Utd, non per essere l'allenatore.

Clamoroso Manchester United: cacciato Amorim dopo l’attacco al club. “Sono qui per fare il manager, non l’allenatore. Sia chiaro” - Ancora un esonero in casa Manchester United, ancora una volta l’allenatore paga i risultati disastrosi degli ultimi anni. ilfattoquotidiano.it

Manchester United senza pace, esonerato Rúben Amorim. "Deciso a malincuore che era il momento di cambiare", squadra affidata a Darren Fletcher - "Deciso a malincuore che era il momento di cambiare", squadra affidata a Darren Fletcher. eurosport.it

