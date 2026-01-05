Il Manchester United esonera Ruben Amorim

Il Manchester United ha annunciato l’esonero di Ruben Amorim, attuale sesto in classifica nella Premier League. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, segnando un cambio nella guida tecnica del club. Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, restate con noi su JustCalcio.com.

Il Manchester United ha esonerato l'allenatore Ruben Amorim con il club sesto nella classifica della Premier League. L'ultima partita di Amorim in panchina è stata l'1-1 di ieri in casa del Leeds, dopo la quale il portoghese ha fatto alcuni commenti espliciti che lasciavano intendere un conflitto dietro le quinte. Ha detto: "Voglio solo dire che sono venuto qui per fare l'allenatore, non per essere l'allenatore. "In ogni reparto – lo scouting, il direttore sportivo – they devono fare il loro lavoro.

