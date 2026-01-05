Il Manchester City aumenta l’interesse per Marc Guehi tra le preoccupazioni sugli infortuni

Il Manchester City mostra interesse per Marc Guehi del Crystal Palace, in risposta alle recenti preoccupazioni legate agli infortuni difensivi, con Ruben Dias e Josko Gvardiol usciti recentemente contro il Chelsea. La società valuta diverse opzioni per rafforzare la propria linea difensiva durante la finestra di mercato di gennaio, considerandolo come possibile soluzione a una situazione di emergenza.

2026-01-05 18:41:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I giganti della Premier League sono preoccupati dopo che sia Ruben Dias che Josko Gvardiol sono usciti contro il Chelsea Il Manchester City sta emergendo come contendente per ingaggiare il capitano del Crystal Palace Marc Guehi durante la finestra di mercato di gennaio mentre valuta le proprie opzioni difensive a seguito di una crescente crisi di infortuni. I rapporti suggeriscono che il City sta esplorando una potenziale mossa per il difensore centrale dell’Inghilterra dopo che sia Josko Gvardiol che Ruben Dias si sono infortunati nel pareggio di Premier League di domenica con il Chelsea, con anche John Stones attualmente indisponibile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

