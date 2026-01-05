Il maltempo persiste rinviato lo spettacolo La Befana sotto l' albero
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’evento “La Befana sotto l’albero” in programma il 6 gennaio ad Ancona è stato rinviato. La manifestazione si svolgerà ora sabato 10 gennaio in piazza Roma. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e per permettere un migliore svolgimento dello spettacolo. Restano invariati orari e modalità di partecipazione.
ANCONA – A causa del persistere del maltempo, il Comune di Ancona ha deciso di rinviare lo spettacolo noto come “La Befana sotto l’albero” previsto per domani pomeriggio, martedì 6 gennaio, in piazza Roma, a sabato 10 gennaio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
