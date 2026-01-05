Il maltempo fa paura allerta meteo in 8 Regioni e acqua fino al soffitto a Roma | due ragazze intrappolate

Un’ampia zona del Centro Italia è sotto l’effetto di un’allerta meteo, con precipitazioni intense che hanno provocato allagamenti e disagi. A Roma, due ragazze sono rimaste intrappolate a causa dell’acqua alta, mentre le autorità sono impegnate in interventi di emergenza. La situazione richiede attenzione e precauzioni per tutta la regione, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse.

Una violenta ondata di maltempo sta sferzando il Centro Italia, con temporali che nelle ultime ore hanno causato disagi e numerosi interventi dei vigili del fuoco. Per oggi, lunedì 5 gennaio, la Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico in 8 Regioni: Abruzzo.

