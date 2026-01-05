Il maggiordomo robot di LG promette di svuotare il cesto dei panni

Il maggiordomo robot di LG, presentato alla prossima fiera di Las Vegas, punta a semplificare le faccende domestiche, come svuotare il cesto dei panni. L’azienda mira a creare ambienti domestici più funzionali e meno impegnativi, offrendo soluzioni tecnologiche innovative. Questa novità si inserisce nel quadro di un progetto volto a ridurre gli sforzi quotidiani, migliorando la qualità della vita in casa.

(Adnkronos) – L'obiettivo dichiarato di LG per l'imminente fiera tecnologica di Las Vegas è la creazione di un ambiente domestico a "fatica zero". Il protagonista di questa visione è CLOiD, un robot progettato non solo per muoversi tra le stanze, ma per interagire fisicamente con gli oggetti e gli elettrodomestici. A differenza di semplici assistenti .

