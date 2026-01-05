Il maestro Francesco Di Mauro festeggia la sua 100esima Traviata in Slovenia
Il maestro Francesco Di Mauro celebra la sua 100ª Traviata in Slovenia. Siciliano, con studi a Parigi, ha avviato una carriera internazionale come direttore d’orchestra, collaborando con rinomate istituzioni musicali in Europa e America Latina. La sua esperienza e professionalità lo hanno portato a dirigere orchestre di prestigio, consolidando un percorso artistico di grande rilievo nel panorama musicale.
È sempre stata una carriera in costante ascesa quella del Direttore d'Orchestra siciliano Francesco Di Mauro- iniziata dagli studi a Parigi e confluita nella direzione di importanti istituzioni musicali in Europa e in America Latina, in collaborazione con orchestre prestigiose. Emblematica, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
