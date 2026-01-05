Il limbo dei documenti negati rappresenta la realtà di molti stranieri senza cittadinanza a Roma. Cresciuti o nati nella capitale, spesso in quartieri come San Basilio, l’Infernetto o Centocelle, si confrontano quotidianamente con l’assenza di riconoscimento ufficiale. La mancanza di documenti influisce sulla loro vita, limitando diritti e opportunità, e creando una condizione di incertezza che si protrae nel tempo.

Sono cresciuti a San Basilio, all’Infernetto o a Centocelle. Alcuni nella Capitale sono ci anche nati, e lo rivendicano subito dopo essersi presentati al telefono (“Al Pertini, per l’esattezza”, dice Lorenzo). Negli istituti superiori romani hanno studiato e si sono diplomati. Da maggiorenni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Il limbo dei documenti negati. La vita degli stranieri senza cittadinanza a Roma

Leggi anche: La vita nel limbo di Luca e degli oltre 70 dipendenti del tribunale che oggi sono scesi in piazza

Leggi anche: Cerimonie: conferita la cittadinanza italiana a 34 stranieri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il limbo dei documenti negati. La vita degli stranieri senza cittadinanza a Roma.

Enrica Bonaccorti: la sua battaglia tra speranze e incertezze Enrica Bonaccorti si apre a Domenica In raccontando la sua difficile lotta contro un tumore al pancreas. «Vivo in un limbo, sto aspettando di parlare con i medici per sapere come si è evoluto il tum - facebook.com facebook