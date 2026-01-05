Il leggendario Romeo Neri un mito della ginnastica Stecca e l’oro memorabile

Romeo Neri è stato un simbolo della ginnastica italiana, lasciando un’eredità di passione e dedizione. La sua storia, fatta di sfide e successi, si intreccia con il patrimonio sportivo di Rimini, città che custodisce nel cuore i ricordi delle imprese olimpiche e delle vittorie memorabili. Un’eredità che continua a ispirare nuove generazioni di atleti e appassionati, mantenendo viva la tradizione sportiva locale.

Rimini ha i cinque cerchi nell'anima. Da quelli più sbiaditi perché lontani un secolo agli altri più vicini, rimasti colorati nei video e nelle immagini. Tra i protagonisti riminesi delle Olimpiadi estive, ecco vere e proprie leggende, portabandiera indimenticabili e atleti sorprendenti. Lo start, il via a una storia lunga un secolo, porta il marchio di Romeo Neri. Leggenda, più che atleta. Mito, più che semplice sportivo. Anche se, in fondo, uomo comune. Semplice nei gesti e magnifico nell'aura. Ginnasta sublime, Neri conquistò due medaglie mondiali, ma soprattutto riuscì ad aggiudicarsi quattro medaglie olimpiche, ben tre del metallo più prezioso.

