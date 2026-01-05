Il gol di Wirtz sarebbe stato annullato per fuorigioco in Serie A | perché è valido in Premier League

Il gol di Wirtz in Fulham-Liverpool, apparso in fuorigioco, è stato convalidato dal VAR in Premier League. Diversamente, in Serie A, avrebbe probabilmente stato annullato. La differenza nelle interpretazioni e nelle tecnologie utilizzate spiega come un episodio simile possa avere esiti diversi a seconda del campionato. Questo esempio evidenzia le variazioni nelle applicazioni delle regole e delle tecnologie tra le competizioni.

Il gol segnato da Florian Wirtz in Fulham-Liverpool è apparso in netto fuorigioco: ne era convinto lo stesso attaccante tedesco, e anche il guardalinee ha sbandierato, salvo poi venire sconfessato dal VAR. In Premier League la posizione di Wirtz è valutata regolare, mentre in Italia la rete sarebbe stata annullata. Come funziona il protocollo inglese sui fuorigioco.

