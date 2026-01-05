Il Giubileo alla chiusura | il bilancio conclusivo di un successo non scontato

Domani mattina, con la chiusura della Porta Santa a San Pietro, si concluderà il Giubileo ordinario indetto dal Papa precedente. Un evento che ha coinvolto numerosi fedeli e visitatori, offrendo momenti di riflessione e spiritualità. Il bilancio di questa iniziativa testimonia un successo inaspettato, sottolineando l’importanza di un momento di condivisione e fede per la Chiesa e i suoi devoti.

Domani mattina il Papa chiuderà la Porta Santa della Basilica di san Pietro, concludendo così il Giubileo ordinario indetto dal suo predecessore. Un Anno Santo destinato ad essere ricordato per la malattia e la morte di Francesco seguite dal conclave e dall'elezione di Leone XIV. Una situazione che non rappresenta un unicum ma che assomiglia molto, come spiega la professoressa di storia moderna Maria Antonietta Visceglia, al precedente del 1700 quando Clemente XI si ritrovò a concludere il Giubileo aperto dal già malato Innocenzo XII. I Giubilei scandiscono la storia della Chiesa e anche delle sue relazioni con lo Stato italiano.

Si chiude il Giubileo, con oltre 33 milioni di pellegrini e un metodo da esportare. Il bilancio - "Speso il 90 per cento delle risorse", calcola il sindaco di Roma Gualtieri. ilfoglio.it

Giubileo 2025, un bilancio positivo - La conferenza stampa con l'arcivescovo Fisichella, il sottosegretario Mantovano, il sindaco Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Rocca, il prefetto Giannini. romasette.it

Celebrazioni di chiusura del Giubileo della Speranza, rafforzati i servizi di controllo e viabilità #poliziaromacapitale Previsti divieti di sosta e chiusure al traffico nella zona intorno alla Basilica di San Pietro Già da questa mattina avviato un potenziamento d - facebook.com facebook

Toscana in festa per la chiusura del Giubileo della Speranza x.com

