Il girone di ritorno comincia bene | l' Us Città di Fasano torna alla vittoria
L’Us Città di Fasano riprende il cammino con una vittoria significativa. Nella prima giornata di ritorno del Girone H di Serie D, la squadra ha conquistato tre punti in trasferta contro l’Afragolese, con il risultato di 2-3. Un risultato che segna un'inversione di tendenza e apre nuove prospettive per il proseguimento della stagione.
Torna finalmente alla vittoria l'Us Città di Fasano, che espugna il “Luigi Moccia” di Afragola, superando per 2-3 l'Afragolese nel match valido per la prima giornata di ritorno della Serie D - Girone H. I biancazzurri partono con la giusta baldanza, insidiando spesso in avvio la retroguardia di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: La trasferta di Afragola apre il girone di ritorno dell’Us Città di Fasano
Leggi anche: Serie A Gold, parte il girone di ritorno con Junior Fasano-Pallamano Trieste 1970
Il girone di ritorno comincia bene: l'Us Città di Fasano torna alla vittoria; Assigeco, il girone di ritorno comincia a Desio “Vogliamo riscattare l’ultima sconfitta”; Inter, Kolarov: Dal girone di ritorno inizia un nuovo campionato; Il Messina comincia il 2026 e il girone di ritorno a Palermo.
Promozione, girone di ritorno: l’Akragas comincia vincendo a Ragusa - “L’Akragas SLP inaugura il girone di ritorno con una vittoria esterna di grande valore, superando la Pro Ragusa per 0- quilicata.it
Assigeco, il girone di ritorno comincia a Desio “Vogliamo riscattare l’ultima sconfitta” - Dopo il botto natalizio con la grande vittoria esterna su Vicenza, l’Assigeco Piacenza non è riuscita a chiudere al meglio il girone d’andata, incappando ... piacenzasera.it
Il Renate comincia bene l’anno . Vittoria di forza con la Pergolettese - RENATE di Roberto SanvitoIl Renate apre anno solare e girone di ritorno con una bella (e meritata) vittoria casalinga contro la Pergolettese. ilgiorno.it
La squadra amaranto ha cominciato nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato di Serie D - facebook.com facebook
Proseguirà anche per il girone di ritorno della stagione 2025/2026 l’impegno della Serie BKT nel promuovere le eccellenze culturali, imprenditoriali e naturalistiche, del nostro Paese attraverso le partite del campionato. shorturl.at/uORNP x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.