Il girone di ritorno comincia bene | l' Us Città di Fasano torna alla vittoria

L’Us Città di Fasano riprende il cammino con una vittoria significativa. Nella prima giornata di ritorno del Girone H di Serie D, la squadra ha conquistato tre punti in trasferta contro l’Afragolese, con il risultato di 2-3. Un risultato che segna un'inversione di tendenza e apre nuove prospettive per il proseguimento della stagione.

Torna finalmente alla vittoria l'Us Città di Fasano, che espugna il “Luigi Moccia” di Afragola, superando per 2-3 l'Afragolese nel match valido per la prima giornata di ritorno della Serie D - Girone H. I biancazzurri partono con la giusta baldanza, insidiando spesso in avvio la retroguardia di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

