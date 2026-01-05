Il gioco delle coppie da Plutarco ai nostri giorni

Il gioco delle coppie, dalla antica Grecia ai giorni nostri, ha radici profonde nella narrazione storica. Fin dal I secolo d.C., Plutarco con le sue Vite parallele ha contribuito a mettere a confronto figure di diverse epoche, evidenziando virtù e difetti. Questo metodo di analisi e confronto ha attraversato i secoli, adattandosi ai contesti culturali e sociali, e continua a essere uno strumento per comprendere le storie di uomini e donne nel tempo.

Nel I secolo dopo Cristo, lo storico greco Plutarco scrisse le Vite parallele, una raccolta di biografie accoppiate: un greco e un romano messi a confronto per mostrare virtù e vizi attraverso i secoli. Alessandro Magno accanto a Giulio Cesare, Teseo accanto a Romolo, Pericle accanto a Fabio Massimo. Plutarco cercava analogie profonde: ambizione, coraggio, tradimento, caduta. Egli pensava che la storia si ripete, con variazioni, però sempre ancorata alla immutabile natura umana. Gli uomini cambiano abiti, lingue, armi, ma restano fedeli a certe figure. Questa piccola rubrica settimanale che inizia oggi osa ispirarsi alle Vite Parallele ma le porta nel presente.

