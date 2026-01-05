Il Giocattolo Sospeso 2026 | oltre 1000 doni per i bimbi in ospedale

Il Giocattolo Sospeso 2026, organizzato dalla Fondazione Super Sud e Banco Alimentare, ha raccolto oltre 1.000 doni destinati ai bambini ospedalizzati in Campania. Attraverso una cena solidale, sono stati destinati fondi e giocattoli per offrire momenti di conforto e allegria ai piccoli pazienti. Un'iniziativa che unisce comunità e solidarietà, contribuendo a migliorare la loro quotidianità.

Cena solidale della Fondazione Super Sud e Banco Alimentare: raccolti fondi e giocattoli per regalare sorrisi ai piccoli pazienti della Campania. Una sala gremita e un unico grande obiettivo: portare un sorriso ai bambini costretti a trascorrere le festività natalizie in ospedale. Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 de “Il Giocattolo Sospeso”, l’evento solidale promosso dalla Fondazione Super Sud ETS insieme al Banco Alimentare Campania, che anche quest’anno ha rinnovato un gesto di concreta vicinanza ai più fragili. Da sette anni la Fondazione Super Sud porta avanti questo appuntamento di solidarietà, diventato ormai una tradizione sul territorio, e da due anni realizzato in sinergia con il Banco Alimentare Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

