Il Getafe vuole Dani Rodríguez

Il Getafe è interessato a Dani Rodríguez, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca. La società madrilena avrebbe avviato trattative per acquisire il giocatore, con l’obiettivo di rinforzare il proprio centrocampo. La notizia, pubblicata pochi minuti fa, evidenzia l’attenzione del club verso il calciatore, che potrebbe presto diventare una nuova pedina nel roster del Getafe.

2026-01-05 20:45:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il Getafe lo vuole Dani Rodriguez. e la squadra Bordalas È la prima opzione del 37enne centrocampista galiziano, che a fine dicembre ha rescisso il contratto con il club. Maiorca dopo sette stagioni e mezzo nell’entità maiorchina. Così lo ha annunciato il programma questo pomeriggio D-Lokos Di Radio Marca Baleares. L’operazione tra D ani Rodríguez e Getafe Per essere finalizzato è soggetto al limite salariale del club azulón, come appreso da MARCA. E Il Getafe è attualmente 10° nella Liga, con 21 punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

