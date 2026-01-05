Il 30 marzo, lo Spazio Marte di Cesena ospiterà l’unica tappa regionale del tour primaverile degli High Fade. La serata offrirà un’occasione per ascoltare dal vivo il sound funk della band, in un contesto semplice e dedicato agli appassionati di musica. Un evento dedicato agli amanti del genere, che desiderano apprezzare una performance autentica in un ambiente raccolto e informale.

Lunedì 30 marzo sul palco dello Spazio Marte di Cesena si torna a celebrare la musica dal vivo con l'unica tappa regionale del tour primaverile degli High Fade. Dalle strade di Edimburgo ai palchi europei e americani, gli High Fade si sono costruiti la loro strada grazie al mix di disco e funk. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Il funk arriva sul palco dello Spazio Marte con l'unica tappa in regione degli High Fade

