Il Financial Times dà ragione a De Laurentiis | il calcio europeo ama promozioni e retrocessioni e gli investitori vanno negli Usa

Il Financial Times evidenzia come il calcio europeo valorizzi il sistema di promozioni e retrocessioni, mentre gli investitori si concentrano negli Stati Uniti, dove le principali società sportive come NFL, NBA e MLB dominano il mercato. Tra le squadre più preziose al mondo, sei sono nella NFL, tre nella NBA e una nella Major League Baseball, i New York Yankees, simbolo di un modello sportivo e finanziario differente rispetto a quello europeo.

Delle dieci squadre sportive più preziose al mondo, sei militano nella Nfl, tre nella Nba e una — i New York Yankees — gioca nella Major League Baseball. È l’analisi del Financial Times che cita Sportico. Secondo il portale specializzato, il Real Madrid è il club calcistico che vale di più al mondo, ma occupa soltanto il 22° posto nella classifica generale. I club calcistici europei sono rimasti ai margini di un boom di operazioni che hanno invece messo in luce le valutazioni in forte crescita delle franchigie sportive statunitensi ( leggi anche Front Office Sports ). Crescita che ha evidenziato le difficoltà che devono affrontare i proprietari delle squadre in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Financial Times dà ragione a De Laurentiis: il calcio europeo ama promozioni e retrocessioni, e gli investitori vanno negli Usa Leggi anche: Anche il Financial Times celebra i tre anni del governo Meloni: protagonista in Europa, attrattivo per gli investitori Leggi anche: De Laurentiis: “Volevo una squadra negli Usa. Calcio in Europa e in Italia? E’ tempo di cambiare Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “Financial Times”: l’Ue prepara stretta sulle normative tecnologiche, gli Usa minacciano ritorsioni x.com Secondo il Financial Times la presidente della Bce Lagarde guadagna oltre 700mila euro, quattro volte il presidente della Fed americana. Un caso internazionale, ancora più insostenibile considerato l'atteggiamento molto rigido della Lagarde sull'economia e - facebook.com facebook

