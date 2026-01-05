Il Financial Times dà ragione a De Laurentiis | il calcio europeo ama promozioni e retrocessioni e gli investitori vanno negli Usa

Da ilnapolista.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Financial Times evidenzia come il calcio europeo valorizzi il sistema di promozioni e retrocessioni, mentre gli investitori si concentrano negli Stati Uniti, dove le principali società sportive come NFL, NBA e MLB dominano il mercato. Tra le squadre più preziose al mondo, sei sono nella NFL, tre nella NBA e una nella Major League Baseball, i New York Yankees, simbolo di un modello sportivo e finanziario differente rispetto a quello europeo.

Delle dieci squadre sportive più preziose al mondo, sei militano nella Nfl, tre nella Nba e una — i New York Yankees — gioca nella Major League Baseball. È l’analisi del Financial Times che cita Sportico. Secondo il portale specializzato, il Real Madrid è il club calcistico che vale di più al mondo, ma occupa soltanto il 22° posto nella classifica generale. I club calcistici europei sono rimasti ai margini di un boom di operazioni che hanno invece messo in luce le valutazioni in forte crescita delle franchigie sportive statunitensi ( leggi anche Front Office Sports ). Crescita che ha evidenziato le difficoltà che devono affrontare i proprietari delle squadre in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il financial times d224 ragione a de laurentiis il calcio europeo ama promozioni e retrocessioni e gli investitori vanno negli usa

© Ilnapolista.it - Il Financial Times dà ragione a De Laurentiis: il calcio europeo ama promozioni e retrocessioni, e gli investitori vanno negli Usa

Leggi anche: Anche il Financial Times celebra i tre anni del governo Meloni: protagonista in Europa, attrattivo per gli investitori

Leggi anche: De Laurentiis: “Volevo una squadra negli Usa. Calcio in Europa e in Italia? E’ tempo di cambiare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.