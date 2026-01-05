Il Filo d’Oro di Napoli – Il racconto

Il Filo d’Oro di Napoli racconta la storia di un quartiere che vive e respira attraverso il suo stadio, il Maradona. In Fuorigrotta, lo sport è più di una passione: rappresenta un legame profondo tra le persone, tra vittorie e sconfitte, tra tradizione e comunità. Un luogo che conserva l’anima di una cultura sportiva autentica, radicata nel cuore dei napoletani, lontana dai trend globali.

Quartiere Fuorigrotta: pochi passi ed ecco lo stadio Maradona, dove il «ciucciariello azzurro» corre e si batte, vince e perde, tra le braccia e sulle voci di un amore sportivo in via d’estinzione nel resto del mondo. Napoli coccola chi la osserva nel profumo di caffè e sfogliatelle, pane caldo delle mani accoglienti che l’hanno impastato e croccante come la vita che nutre, melodie intramontabili innamorate del sole e dell’ ammore, che salgono piano piano e si specchiano dentro il mare, sopra e sotto un paesaggio di sentinella sul bianco e nero della quotidianità. «Nel 2026 la nostra Sede in Campania festeggia trent’anni», prosegue Leopoldo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Colpisce il racconto di Marc Innaro sulle pressioni in Rai. Covid, Ucraina e Gaza: fenomeni legati da un filo sottile

Leggi anche: "Per noi il gioco è riabilitazione": Bartoli (Lega Filo d'Oro) presenta il Sapientino per l'inclusione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alla scoperta del club di Salonicco con una forte presenza italiana e un filo rosso che lo lega al Napoli - facebook.com facebook