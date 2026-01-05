Il feretro della ragazza che studiava a Como resta in Svizzera. Le altre cinque salme partono con un C-130 dell’Aeronautica che farà tappa a Linate per ripartire poi verso Ciampino.

Il feretro di Sofia Prosperi, studentessa di Como, rimarrà in Svizzera, mentre le altre cinque salme partiranno con un C-130 dell’Aeronautica, che farà tappa a Linate prima di dirigersi a Ciampino. Per le famiglie, la conferma delle identità degli ultimi vittime ha segnato la fine di ogni speranza, confermando la tragica perdita di giovani italiani nel tragico incendio di Capodanno.

e Paola Pioppi Per i familiari di Sofia Prosperi le ultime, sottilissime speranze si sono interrotte nella tarda mattinata di ieri, quando le autorità elvetiche hanno confermato le identità degli ultimi ragazzi italiani ai quali il rogo di Capodanno non ha lasciato scampo. Il riscontro del Dna ha confermato il decesso della quindicenne, la più giovane tra i sei giovanissimi connazionali rimasti vittime dell’incendio di Capodanno al Constellation di Crans-Montana; e la metà, tre, sono studenti lombardi. Il papà della milanese Chiara Costanzo aveva già rinunciato a sperare appena saputo che i feriti italiani non identificati erano tutti maschi, e dunque la sua figlia "perfetta", di sedici anni, doveva essere "nell’altro elenco": l’ufficialità è arrivata ieri anche per lei, ginnasta acrobatica e studentessa allo scientifico Moreschi, aggiungendo il suo nome a quello di Achille Barosi, stessa età e stessa città dove il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

