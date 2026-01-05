Il dramma di Evangeline Lily | Ho subito danni cerebrali

L’attrice Evangeline Lilly ha condiviso pubblicamente di aver subito danni cerebrali a seguito di un trauma cranico. Con un video pubblicato il 2 gennaio, Lilly ha confermato la diagnosi, offrendo uno sguardo sulla sua esperienza personale. Conosciuta per ruoli in Lost, Lo Hobbit e Marvel, l’attrice affronta ora questa difficile condizione, evidenziando l’importanza della consapevolezza e del rispetto delle problematiche legate alla salute cerebrale.

"Il verdetto è arrivato: ho subito danni cerebrali a causa del trauma cranico ". È l’annuncio fatto con un video postato il 2 gennaio dall’attrice canadese Evangeline Lilly, famosa per la serie tv Lost, per il ruolo di Tauriel nella saga de Lo Hobbit e per quello Hope van Dyne in Ant-Man e Avengers: Endgame. La star 46enne ha raccontato i postumi dell’ incidente alle Hawaii accaduto a fine settembre, quando è svenuta ed è atterrata a faccia in giù su un masso: "Una pietra mi ha aperto la faccia" e ora "quasi ogni area del mio cervello funziona a capacità ridotta". "Il verdetto è arrivato – spiega Evangeline che soffre fin dall’infanzia di episodi di blackout e svenimenti – ho subito danni cerebrali a causa del trauma cranico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

