Nel discorso di fine anno di Mattarella è stato ricordato il sacrificio degli aviatori italiani in missione umanitaria a Kindù nel 1961. Giovanni Mati, allora giovane penalista, partecipò a quella missione di pace, ricevendo la medaglia di bronzo dell’ONU. La sua storia rappresenta un esempio di impegno civile e dedizione, evidenziando il valore della solidarietà e del servizio in contesti internazionali.

Ha avuto un sussulto Giovanni Mati alle soglie dei novant’anni, quando il presidente Mattarella nel discorso di fine anno ha ricordato il "sacrificio dei nostri aviatori in missione umanitaria a Kindù, in Congo, nel 1961", dove il giovane penalista che sarebbe diventato poi principe del foro, si recò per una missione di pace, per la quale Mati ebbe la medaglia di bronzo dell’Onu. Quello che sarebbe diventato il pianista della parola con quella sua dialettica venata di ingegnosa ironia, pungente di acume logico e di consequenzialità ("troppo bravo e troppo irridente" mi diceva di lui un giudice che amava e temeva il più noto penalista della Toscana), si raffermò per sei mesi appunto per andare in Congo dove era in atto la missione dell’Onu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

