Il diesse è raggiante | Un match sofferto Era importante evitare le loro ripartenze

Al termine di una partita combattuta, il direttore sportivo Luca Gerilli si mostra soddisfatto. Raggiunto da un commento sul match, sottolinea l’importanza di gestire la calma e di evitare le ripartenze avversarie. La vittoria, frutto di concentrazione e disciplina, rappresenta un passo importante per la squadra, che ha saputo mantenere il controllo nonostante le difficoltà. Un risultato che testimonia l’impegno e la determinazione di tutto il gruppo.

Raggiante a fine gara il direttore sportivo Luca Gerilli: "La prima richiesta che aveva fatto il mister alla squadra era di giocare con calma. I ragazzi dovevano fare le cose giuste nei momenti giusti, dunque è stata una partita sofferta, volutamente condotta con calma, era importante fare gol ma anche evitare le loro ripartenze che potevano metterci in difficoltà". Una risposta molto positiva anche dai giocatori che finora hanno giocato meno, viste le assenze di Rovinelli, Gelonese e Kouko: "Siamo sempre stati fiduciosi di tutti i nostri ragazzi, dal primo all'ultimo. Certo che arrivare a Ostia senza tre giocatori importanti non era semplice, ma i ragazzi ci credono.

