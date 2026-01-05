Il deludente primo anno della seconda Commissione von der Leyen

Dopo un anno di attività, la seconda Commissione von der Leyen ha concluso il suo primo anno di mandato. In questa analisi, Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS, esamina i risultati e le sfide affrontate dalla Commissione europea sotto la guida di Ursula von der Leyen, evidenziando gli aspetti positivi e le criticità di un anno di lavoro.

Testo di Enrico Giovannini Direttore Scientifico dell’ASviS, registrato sul sito ASviS del 18 dicembre 2025 La Commissione europea, guidata per la seconda volta da Ursula von der Leyen, ha compiuto un anno. Un anno difficile, di lavoro molto intenso, caratterizzato dallo scontro con gli Stati Uniti, non solo sui dazi, ma soprattutto dalla gestione estremamente difficile dei temi della sicurezza e del processo per porre fine alla guerra in Ucraina. Un anno passato a cercare di rafforzare il ruolo dell’Unione europea sulla scena internazionale, ma anche un anno di insuccessi, non tanto dal punto di vista economico, quanto rispetto agli obiettivi che von der Leyen aveva indicato al Parlamento europeo e sui quali il Parlamento stesso le aveva votato la fiducia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Ue, la Commissione Von der Leyen bis compie un anno tra polemiche e malumori

Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Leclerc: “Il 2025 è stato l’anno più deludente in Ferrari. Ma torneremo forti l’anno prossimo”; Lugano deludente e sconfitto a Bienne; Le prestazioni di Kimi Antonelli dal debutto al GP finale ad Abu Dhabi; Riflessione: sale cinematografiche ancora in difficoltà dopo un deludente 2025.

Il sito turistico più deludente del mondo Nella nuova classifica del #Telegraph al primo posto troviamo il Balcone di Giulietta a Verona, visto che non ha niente a che fare con William Shakespeare”. E pensare che per ammirarlo bisogna anche pagare 12 euro - facebook.com facebook