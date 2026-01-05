il curioso fenomeno di maximus il gatto del premier belga seguitissimo sui social

Maximus, il gatto del premier belga, ha conquistato un vasto pubblico sui social media, raggiungendo un sorprendente seguito che lo rende il secondo profilo politico più seguito in Belgio. Con il suo carattere discreto e affascinante, ha dimostrato come anche un animale può diventare protagonista nel mondo digitale, attirando l’attenzione di molti utenti e creando un ponte tra politica e quotidianità.

Attenti al gatto, che zitto zitto ha il secondo profilo politico più seguito sui social di tutto il Belgio. Si chiama Maximus Textoris Pulcher ed è proprietà del primo ministro belga, Bart De Wever, anche se – conoscendo i gatti – c’è da presumere che nella testa del felino i rapporti siano invertiti. Immagino dunque quanto lo irriti che l’unico a superarlo per numero di follower sia proprio colui che ai suoi occhi deve apparire ora un ospite indesiderato, ora un servo devoto, ora un inevitabile intralcio, ora un curioso animale da salotto: sono poi i modi in cui, almeno a giudicare dalla storia recente, i belgi stessi considerano chi osi governare il loro paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

