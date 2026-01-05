Il Costone sale in cattedra a La Spezia Esordio di successo nel nuovo anno

Il Costone inizia con successo il nuovo anno a La Spezia, imponendosi contro la squadra locale. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Kmetic e Tedoldi, che hanno contribuito alla vittoria. Un risultato che segna un buon punto di partenza per la formazione toscana, pronta a confermarsi nel prosieguo della stagione.

SPEZIA 73 SIENA 85 SPEZIA: Lamperi 5, Puccioni 3, Kmetic 15, Ramirez Andujar 8, Tedeschi ne, Farusi ne, Sabbadini ne, Tedoldi 9, Pesenato 6, Deri 9, Petrushevski 4, Cellerini 14. Allenatore Ricci. COSTONE: Masciarelli 32, Zocca 4, Massari ne, Nasello 6, Paoli F. 3, Paoli M. 11, Zeneli 9, Piattelli, Nannipieri 3, Ballabio 11, Rosso 6. Allenatore Belletti. Arbitri: Dell'Accio, Alessandro Ghirardo. Parziali: 18-31, 38-57, 53-78. LA SPEZIA – Il Costone inizia il 2026 nel migliore dei modi: netta vittoria a Spezia, mantenuto il primato in classifica e lanciato un messaggio chiaro: Vismederi è pronta per affrontare il derby con la Mens Sana per il primo posto.

