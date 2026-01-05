Il Cmc leader nel campionato Under 19 regionale

Il Cmc si conferma leader nel campionato under 19 regionale, girone F. Dopo il girone di andata e la prima giornata di ritorno, i biancocelesti allenati da Luca Rigano occupano la testa della classifica con otto vittorie consecutive e il miglior attacco del torneo, totalizzando 648 punti. La squadra si distingue per continuità e prestazioni solide, mantenendo saldo il primo posto alla pausa natalizia.

E' il Cmc la squadra leader del girone F del campionato under 19 regionale di basket. Al termine del girone di andata e con la prima giornata di ritorno già giocata prima della pausa natalizia, i biancocelesti allenati da Luca Rigano (nella foto) (vice Michele Bertieri) conducono la classifica da imbattuti (otto vittorie in altrettanti incontri disputati) e con il migliore attacco (648 punti realizzati). Un girone dove ci sono anche altre tre squadre apuane: l'Audax Carrara allenata da Paolo Gallerini, la Pallacanestro Massa di Simone Solari (vice Roberto Cocconi) e la Pontremolese di Silvano Marcucci.

