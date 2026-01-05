Il cinismo dei burloni viaggio tra i grandi bluff Tra le bufale c’è persino una strage

Il cinismo dei burloni spesso si traduce in bufale che, seppur false, hanno conseguenze reali. Tra queste, si conta una falsa notizia di una strage, che per anni ha suscitato dolore e mobilitato istituzioni e cittadini. In questo articolo analizziamo i grandi bluff e le loro ripercussioni, evidenziando l’importanza di verificare le fonti e di mantenere un approccio critico alle informazioni che circolano.

È passata così, sotto silenzio, la smentita di una strage che fu soltanto inventata ma per decenni ha commosso i romani, ha mobilitato autorità municipali, associazioni, scolaresche, ha ispirato om.

