Il centrodestra ha deciso di non partecipare alla seduta consiliare, lasciando approvare il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche 2026-28 all’ultimo momento. La replica del gruppo

Durissima contestazione del gruppo consiliare di centrodestra " Noi per Montale " nei riguardi dei tempi e dei modi con cui la giunta e la maggioranza hanno presentato e approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche 2026-28. Il gruppo guidato dal consigliere Lorenzo Bandinelli (nella foto) non ha partecipato per protesta alla seduta del consiglio comunale tenutasi il 30 dicembre scorso per la discussione e l’approvazione del bilancio e per gli atti amministrativi di fine anno. "La decisione di non partecipare alla seduta consiliare – spiega il gruppo Noi per Montale - rappresenta una scelta politica consapevole e responsabile, maturata a fronte di un metodo che, ormai da anni, continua a caratterizzare l’azione amministrativa della giunta Betti: l’approvazione degli atti fondamentali all’ultimo momento utile, in modo frettoloso e meramente formale, al solo scopo di rispettare termini di legge, piuttosto che garantire un reale approfondimento nel merito dei contenuti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centrodestra diserta la seduta: "Bilancio approvato all’ultimo tuffo"

Leggi anche: Consiglio provinciale, seduta lampo: il centrodestra si astiene, assenti gli ‘alleati’ del PD

Leggi anche: Baronissi, approvato il Bilancio 2026-2028: soddisfatta la sindaca

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il centrodestra diserta la seduta: Bilancio approvato all’ultimo tuffo.

Il centrodestra diserta la seduta: "Bilancio approvato all’ultimo tuffo" - Durissima contestazione del gruppo consiliare di centrodestra "Noi per Montale" nei riguardi dei tempi e dei modi con cui ... msn.com