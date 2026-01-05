Il centro cambia look Ascoli lavori nelle piazze

Il centro di Ascoli si rinnova, contribuendo a valorizzare lo spazio pubblico e migliorare la vivibilità della città. Con un’attenta pianificazione, l’amministrazione comunale lavora alle trasformazioni nelle piazze e nelle aree centrali, puntando a un miglioramento sostenibile e duraturo. Il 2026 segna l’inizio di un percorso volto a rafforzare l’identità urbana, con interventi che coinvolgono la comunità e rispettano il patrimonio storico della città.

Il 2026 è appena iniziato, ma ad Ascoli l'orizzonte dell'amministrazione comunale va ben oltre l'immediato. Se l'anno in corso è già segnato da due interventi strategici come il rifacimento di piazza Arringo e la riqualificazione del Palazzo dei Capitani, la giunta guidata dal sindaco Marco Fioravanti guarda con decisione anche agli anni successivi, tracciando una visione che accompagnerà la città fino alla fine del mandato. Tra il 2027 e il 2028, infatti, sono destinate a cambiare volto anche piazza della Viola e piazza Roma, due luoghi simbolo del centro storico. Per quanto riguarda la prima, l'intervento verrà inserito in un più ampio piano di valorizzazione urbana.

