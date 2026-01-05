Il caso fotocopia di via Gattinara. Rifiuti in strada, istituzioni assenti.

Il caso di via Gattinara evidenzia una problematica comune nelle zone di confine con Milano: la presenza di rifiuti abbandonati e l’assenza di interventi efficaci da parte delle istituzioni. Questa situazione di degrado, spesso oggetto di scaricabarile tra enti, interessa numerosi comuni del Sud Milano, evidenziando la necessità di strategie condivise per la gestione e la tutela del territorio.

Il problema delle zone di confine con Milano, dove troppo spesso va in scena lo scaricabarile delle responsabilità su chi debba intervenire per ripulire discariche abusive e aree degradate, è una realtà diffusa in molti comuni del Sud Milano. I costi delle bonifiche sono elevati e, quando le aree inquinate restano lontane dagli occhi accade che ci si dimentichi di intervenire o si rimandi sine die la soluzione. Succede per esempio in via Gattinara, strada che corre al confine con il Comune di Assago ma che ricade formalmente in territorio milanese. Proprio questa ambiguità amministrativa ha contribuito negli anni a trasformarla in una delle zone maggiormente inquinate dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

