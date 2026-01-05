Il cammello di sfoglia che racconta il Varesotto

Il cammello di sfoglia, simbolo tradizionale del Varesotto, rappresenta un rito che accompagna le festività in questa zona. Se siete cresciuti nel territorio, avrete sicuramente sentito pronunciare questa domanda, che fa parte delle usanze locali in questo periodo dell’anno. Una tradizione che, attraverso un semplice dolce, conserva radici profonde e un senso di comunità.

"Ti hanno portato il cammello?". Se siete cresciuti nel varesotto, non vi stupirete certo per la domanda che qui è normale in questi giorni di fine delle festività. Tra Milano e la Svizzera l'Epifania non è solo una data sul calendario ma il momento in cui, per pochi giorni all'anno, nelle vetrine delle pasticcerie compaiono sagome dorate e riconoscibili: i cammelli dolci di pasta sfoglia, dorati, croccanti e lucidissimi grazie allo zucchero che li ricopre prima della cottura. Un dolce semplice, quasi ostinato, che non cerca reinterpretazioni né destagionalizzazioni e non ha mai preteso di andare altrove.

Il cammello che porta dolcezza: a Varese l’Epifania ha il sapore della sfoglia caramellata - (TurismoItaliaNews) La sagoma è quella del cammello, animale legato al viaggio dei Re Magi verso Betlemme: un richiamo immediato alla tradizione cristiana dell’Epifania, che a Varese prende corpo — e ... turismoitalianews.it

TRADIZIONI | Il cammello che porta dolcezza: a Varese l’Epifania ha il sapore della sfoglia caramellata Leggi la notizia bit.ly/4sn5F4F #cammellidivarese #tradizioni #epifania #dolciartigianali #varese #turismo @ArtigianiVarese @ComuneVA x.com

Torna il cammello di sfoglia dell'Epifania targato Pariani Specialità tipica dell’Epifania, i cammelli di sfoglia si distinguono per la loro struttura leggera e fragrante. È proprio la sfoglia a definire l’identità di questo dolce: friabile ma equilibrata, capace di sosten - facebook.com facebook

