Il calciatore Moumbagna ha incuriosito molti visitatori suonando il pianoforte alla stazione di Reggio Emilia, creando un momento di condivisione spontanea. Il video dell’evento, diventato virale, mostra come la musica possa unire persone di diversa provenienza, anche in ambienti di transito quotidiano. Un semplice gesto che ha regalato un sorriso a tanti, sottolineando il potere universale dell’arte e della musica.

Reggio Emilia, 5 gennaio 2026 – La magia della musica entra nelle stazioni ferroviarie reggiane. Dalla Mediopadana a quella ‘storica’, i viaggiatori si sono trovati davanti a un bel pianoforte, a disposizione di chiunque volesse suonarlo. Si tratta di un’iniziativa promossa e finanziata da Rfi, che intende sottolineare come le stazioni non siano solo luoghi di transito, ma spesso crocevia di emozioni che la musica riesce a testimoniare al meglio. Moumbagna pianista d’eccezione per la Cremonese alla stazione di Reggio Emilia Tanti viaggiatori si sono seduti al piano. E così come d’incanto, tanti si sono seduti e hanno cominciato a suonare ripresi dai passeggeri in attesa o dai compagni di squadra com’è accaduto due giorni fa alla Cremonese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

