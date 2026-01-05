Il boom delle violenze di genere Quattro episodi denunciati al giorno

Ogni giorno, quattro episodi di violenza di genere vengono denunciati in Italia, con oltre 1.600 fascicoli aperti in un anno dalla Procura di Monza. Questi dati evidenziano la persistente gravità del fenomeno, che comprende violenze sessuali, maltrattamenti e femminicidi, spesso sottolineando l’importanza di interventi efficaci e di una maggiore sensibilizzazione per contrastare questa emergenza.

Più di 1.600 fascicoli penali per violenza di genere aperti in un anno dalla Procura di Monza. Ogni giorno almeno 4 episodi denunciati di codice rosso, violenze sessuali, maltrattamenti, lesioni, atti persecutori, tra cui 2 femminicidi consumati e altri 3 tentati. I dati emergono dalla relazione sull'ultimo anno giudiziario (da luglio 2024 a giugno 2025) stilata dal procuratore Claudio Gittardi. Un numero in discesa, anche se sempre allarmante, quello dei fascicoli aperti nei confronti di soggetti noti (da 1.470 a 1.977) a cui si aggiungono i 194 nei confronti di ignoti. "La Procura di Monza resta attenta sul piano funzionale ed organizzativo ai gravi fenomeni di violenza di genere, di violenza domestica e sui minori tanto da prevedere un organico dedicato di 7 sostituti procuratori su 16 – spiega Gittardi nella relazione – Questi magistrati sono costantemente pressati dalle urgenze, dall'impegno negli incidenti probatori e dalla necessità, una volta concluse le indagini, di chiedere ed ottenere misure cautelari dirette ad impedire la prosecuzione o l'aggravamento dei comportamenti illeciti, con la costante preoccupazione che anche un solo giorno di ritardo possa cagionare danni irreversibili".

