Il blitz di Trump parla più agli americani che al mondo

Il 2026 si apre con un'operazione militare degli Stati Uniti che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e di Cilia Flores, accusati di narcotraffico. Questo intervento, di portata significativa, ha implicazioni sia a livello internazionale che interno, suscitando riflessioni sulla politica e sulla sicurezza statunitense. La vicenda rappresenta un momento importante nel panorama geopolitico, evidenziando le decisioni e le strategie adottate dagli Stati Uniti in un contesto di crescente complessità globale.

Il 2026 è iniziato con un'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro (e della moglie Cilia Flores) e al loro trasferimento negli Stati Uniti con accuse pesantissime legate al narcotraffico. Ma qual è il reale obiettivo dell'azione voluta da Donald Trump

blitz trump parla pi249Donald Trump e l'attacco al Venezuela: se lo avesse fatto Xi Jinping? Il silenzio complice dell’Occidente di fronte al golpe americano - Eppure, gli Stati Uniti hanno agito nello stesso modo in Venezuela, ma le condanne dell'Occidente si sono dissolte in parole ... vanityfair.it

blitz trump parla pi249Maduro catturato: Trump segue il blitz in Venezuela dalla situation room a Mar-a-Lago - A poche ore dall'operazione militare che ha portato alla cattura del leader di Caracas, Nicolás Maduro, e lo ha portato fuori dal Paese, Trump ha dichiarato sabato che gli Stati Uniti guideranno il ... tg.la7.it

