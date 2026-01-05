Il blitz di Trump parla più agli americani che al mondo

Il 2026 si apre con un'operazione militare degli Stati Uniti che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e di Cilia Flores, accusati di narcotraffico. Questo intervento, di portata significativa, ha implicazioni sia a livello internazionale che interno, suscitando riflessioni sulla politica e sulla sicurezza statunitense. La vicenda rappresenta un momento importante nel panorama geopolitico, evidenziando le decisioni e le strategie adottate dagli Stati Uniti in un contesto di crescente complessità globale.

Il 2026 è iniziato con un'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro (e della moglie Cilia Flores) e al loro trasferimento negli Stati Uniti con accuse pesantissime legate al narcotraffico. Ma qual è il reale obiettivo dell'azione voluta da Donald Trump, il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il blitz di Trump parla più agli americani che al mondo Leggi anche: “Ok al blocco dei sussidi alimentari”: la Corte suprema accoglie il ricorso di Trump. Stop agli aiuti a 42 milioni di americani poveri Leggi anche: «Va tutto benissimo», sfuriata di Trump agli americani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trump a Delcy Rodriguez | Faccia il giusto o pagherà più di Maduro | Il drone bestia di Kandahar la vice infedele | il blitz a Caracas. Donald Trump e l'attacco al Venezuela: se lo avesse fatto Xi Jinping? Il silenzio complice dell’Occidente di fronte al golpe americano - Eppure, gli Stati Uniti hanno agito nello stesso modo in Venezuela, ma le condanne dell'Occidente si sono dissolte in parole ... vanityfair.it

Maduro catturato: Trump segue il blitz in Venezuela dalla situation room a Mar-a-Lago - A poche ore dall'operazione militare che ha portato alla cattura del leader di Caracas, Nicolás Maduro, e lo ha portato fuori dal Paese, Trump ha dichiarato sabato che gli Stati Uniti guideranno il ... tg.la7.it

Trump: “Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela”. Maduro oggi comparirà davanti ad un giudice federale, chi è l’ex fedelissimo che lo ha incastrato https://www.blitzquotidiano.it/politica/trump-siamo-noi-ad-avere-il-controllo-del-venezuela-maduro-oggi-c - facebook.com facebook

Dietro il blitz Usa in Venezuela ci sono petrolio e geopolitica Nelle parole di Trump, la ragione principale dell’attacco in grande stile è emersa essere il controllo del petrolio e delle infrastrutture connesse Ma c'è anche un messaggio: nel continente americano x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.