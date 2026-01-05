Il bilancio degli apuani sul ring di Sarzana 3 vittorie e 4 sconfitte

Il bilancio degli Apuani sul ring di Sarzana si è concluso con tre vittorie e quattro sconfitte. La prima serata del 24esimo trofeo ’Luca Gasparotti’ e dell’11esimo memorial ’Francesco Franchini’, organizzata dalla Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’, ha visto la partecipazione di pugili toscani e piemontesi. Un evento che ha offerto un momento di confronto sportivo e di crescita per tutti i partecipanti.

Tre vittorie e quattro sconfitte il bilancio gialloazzurro della prima serata del 24esimo trofeo 'Luca Gasparotti' e dell'11esimo memorial 'Francesco Franchini' che la Pugilistica Carrarese 'Enrico Bertola' ha organizzato sul ring della Bocciofila di Sarzana con pugili toscani e piemontesi. Tra gli atleti di via Cattaneo vincono Mihai Ionut Bogos (under 17-19, kg.60) per SC (sospensione cautelare) contro Cosimo Ble (Cuneo); Monia Mannucci (elite, kg.65) ai punti contro Emanuela Manfredi (Massese); Nicolò Astrini (elite, kg.75) ai punti contro Tommaso Abba (Cuneo). Perdono A.G. Ciasullo (under 15, kg.

