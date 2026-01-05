Il biglietto del treno costa meno se comprato in anticipo | in vigore il sistema dinamico come per i voli

Da oggi, i biglietti del treno sono soggetti a un sistema di prezzi dinamico, simile a quello adottato dalle compagnie aeree. Ciò significa che acquistando il biglietto in anticipo, si può usufruire di tariffe più convenienti rispetto a quelle applicate nelle vendite last minute. Questa novità mira a favorire la pianificazione e a offrire maggiori opportunità di risparmio per i viaggiatori.

Novità per i biglietti dei treni. È entrato in vigore il sistema dinamico dei prezzi al posto di quello rigido: prima si compra meno si paga come per gli aerei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

