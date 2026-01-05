Il 7 gennaio si terrà un minuto di silenzio nelle scuole italiane per onorare le vittime dell’incendio di Crans-Montana. Questo momento di raccoglimento vuole essere un segno di solidarietà e rispetto, ricordando le persone coinvolte in questa tragedia. Un gesto semplice ma importante per riflettere sulla sicurezza e sulla comunità scolastica.

Un minuto di silenzio, in tutte le scuole italiane, per ricordare le vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. È quanto avverrà mercoledì 7 gennaio, quando studenti e docenti si fermeranno insieme per un gesto simbolico di raccoglimento e memoria, voluto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di condividere il lutto per una tragedia che ha colpito giovani vite, spezzate in un contesto che avrebbe dovuto essere di festa e spensieratezza. Un richiamo alla responsabilità collettiva e al valore del rispetto, che passa anche attraverso la scuola, luogo di educazione civica oltre che di formazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime di Crans-Montana

