Il 7 gennaio, tutte le scuole italiane dedicheranno un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Questa iniziativa ha lo scopo di onorare la memoria delle persone coinvolte e di promuovere un momento di riflessione collettiva nel rispetto del dolore vissuto.

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. «In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il 7 gennaio minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime di Crans Montana

Leggi anche: Il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime di Crans-Montana

Leggi anche: Tragedia Crans Montana, il cordoglio dei vertici scolastici di Lombardia e Lazio per la perdita degli studenti. Le scuole di Varese osserveranno un minuto di silenzio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Strage Svizzera, bandiere a mezz’asta in Provincia e minuto di silenzio a scuola; Strage Crans Montana: un minuto di silenzio nelle scuole; Il lutto della Provincia di Varese per Crans-Montana: luci spente a Villa Recalcati e minuto di silenzio nelle scuole; Crans-Montana, identificate le vittime italiane. Nel Varesotto un minuto di silenzio al ritorno in classe.

Il 7 gennaio minuto di silenzio nelle scuole per le vittime di Crans Montana - Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans- ansa.it