Il 6 gennaio la Mezza sul Brembo | sarà bagarre Bonzi-Sonzogni

Il 6 gennaio torna la Mezza sul Brembo, giunta alla sua 17ª edizione. Un appuntamento che ha ormai consolidato il suo ruolo nel calendario dell’atletica locale. Pirotta sottolinea l’importanza di partecipare, mentre gli atleti Bonzi e Sonzogni si contendono la vittoria in un confronto che promette spettacolo. Un evento che unisce competizione e passione, richiamando appassionati e sportivi amanti della corsa.

