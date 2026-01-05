Il 2026 sarà l’anno della giustizia o del trionfo dell’impunità?

Il 2026 si avvicina come un momento cruciale per la giustizia internazionale. Dopo un decennio segnato da eventi drammatici e crimini di grande impatto, è importante riflettere sul percorso intrapreso e sulle sfide future. La storia recente ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei diritti e sulla responsabilità, affinché si possa evitare il ritorno all’impunità e promuovere un sistema più giusto e equo.

I primi cinque anni di questo decennio hanno ricordato sinistramente quelli degli anni Novanta dello scorso secolo, segnati dai più gravi crimini di diritto internazionale, compresi i due genocidi più veloci della storia: quello del Ruanda nel 1994 e quello della Bosnia nel 1995. Ma dopo quegli orrori, ci fu una rispost a, basata sulla necessità imprescindibile di punire i responsabili e almeno i principali esecutori di quei crimini: nacquero i due tribunali speciali per il Ruanda e l'ex Jugoslavia e nel 1998 a Roma venne approvato lo Statuto della Corte penale internazionale permanente (per saperne di più, soprattutto sulle condanne emesse dalle prime due corti, segnalo questo volume ).

