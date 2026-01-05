Il 2025 della Savino del Bene comincia con un’altra vittoria al Pala BigMat

Il 2025 della Savino del Bene inizia con una vittoria al Pala BigMat contro Omag-Mt San Giovanni In Marignano, conclusa con un risultato di 3-0. La squadra ha dimostrato solidità e concentrazione, consolidando la propria posizione nel campionato. La partita ha visto protagonisti i giocatori in campo, tra cui Traballi e Bechis, che hanno contribuito al successo complessivo della squadra.

Savino Del Bene Volley – Omag-Mt San Giovanni In Marignano: 3-0 (25-17, 25-18,25-23) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis n.e., Skinner 13, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 7, Ribechi (L2), Bosetti n.e., Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 4, Nwakalor 13, Antropova 16, Weitzel n.e.. All.: Gaspari. OMAG – MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani, Bracchi 10, Nicolini 1, Zhuang 12, Brancher 4, Parini, Kochurina 10, Tellone (L2) n.e., Panetoni (L1), Caruso 3, Nardo 3, Straube. All. Bellano. ARBITRI: Scotti – Salvati FIRENZE – La prima sfida del nuovo anno sorride alla Savino Del Bene Volley che si impone in tre set contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano davanti al pubblico amico del Pala BigMat.

