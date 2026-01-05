Identificato l'uomo che ha sparato a Gianluca Pisacane fratello di Fabio allenatore del Cagliari
La Squadra Mobile ha identificato l’uomo sospettato di aver sparato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore Fabio Pisacane del Cagliari. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un giovane senza legami con la criminalità organizzata e non residente nei Quartieri Spagnoli. L’indagine prosegue per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.
La Sqaudra Mobile ha identificato il presunto feritore di Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore di calcio Fabio; sarebbe un giovane non legato alla criminalità organizzata e non residente ai Quartieri Spagnoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fabio Pisacane, a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari
Leggi anche: Gianluca Pisacane, il fratello dell'allenatore del Cagliari gambizzato in un ristorante: stava facendo da paciere in una lite
Identificato il minorenne che ha esploso colpi di pistola dal balcone; Gli americani armati reagiscono: le sparatorie per legittima difesa più avvincenti del 2025 negli Stati Uniti; Giugliano, terrore in ristorante a Licola. Rissa e spari al veglione: un ferito; Charlie Kirk, arrestato il killer Tyler Robinson: al padre ha detto che avrebbe preferito suicidarsi piuttosto che consegnarsi. Sul....
Identificato l'uomo che ha sparato ai corridori della Sc Padovani da una macchina - Secondo le ricostruzioni effettuate dai militari, l’aggressore, alla guida della sua automobile, avrebbe estratto una pistola durante un sorpasso, esplodendo due colpi contro il gruppo di corridori ... it.blastingnews.com
Identificato chi ha sparato in piazza Nascè: 21 anni, di Borgo Nuovo - Perché se ne andava in giro a piazza Nascè con un fucile caricato a pallini nella notte di Palermo? livesicilia.it
Lizzano, un altro «pistolero» di Capodanno va virale sui social: identificato 32enne - Identificato un altro uomo diventato virale per aver sparato colpi di pistola in aria durante i botti di Capodanno, dopo il caso del 14enne che ha indignato i social. lagazzettadelmezzogiorno.it
Milazzo, è stato identificato il cadavere trovato all’alba al Tono: il 47enne aveva problemi psichiatrici e ne era stata denunciata la scomparsa Purtroppo il ritrovamento della salma di un uomo rinvenuta nella mattinata odierna ha posto fine anche alla ricerca di - facebook.com facebook
Un 59enne di #Catania ha colpito ripetutamente e violentemente il figlio di 10 anni con un grosso #cucchiaio di legno, mentre il ragazzino chiedeva di poter stare con la madre e lo implorava di smettere. L’uomo lo rimproverava urlando: "Chi sono io Il padr x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.