Identificato l'uomo che ha sparato a Gianluca Pisacane fratello di Fabio allenatore del Cagliari

La Squadra Mobile ha identificato l’uomo sospettato di aver sparato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore Fabio Pisacane del Cagliari. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un giovane senza legami con la criminalità organizzata e non residente nei Quartieri Spagnoli. L’indagine prosegue per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Leggi anche: Fabio Pisacane, a Napoli ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari

Leggi anche: Gianluca Pisacane, il fratello dell'allenatore del Cagliari gambizzato in un ristorante: stava facendo da paciere in una lite

