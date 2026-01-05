Identificati tutti i feriti del rogo di Crans-Montana | sono 116 83 ancora ricoverati Spuntano nuovi dubbi sul locale
Sono stati identificati tutti i 116 feriti dell’incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, con 83 persone ancora ricoverate. Sul luogo dell’incendio emergono nuovi dubbi riguardo alla gestione dell’incidente e alle cause dell’incendio. La vicenda resta sotto osservazione delle autorità, che continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.
