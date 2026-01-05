Identificate tutte le quaranta vittime dell’incendio di Crans-Montana | tra loro sei ragazzi italiani

La polizia svizzera ha confermato l’identificazione di tutte le quaranta vittime dell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, tra cui sei giovani italiani. L’evento ha causato grande tristezza e il riconoscimento ufficiale delle persone coinvolte rappresenta un passo importante nel processo di elaborazione di questa tragedia. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Ieri sera la polizia svizzera ha riferito che tutte le quaranta persone che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno, nel locale Le Constellation a Crans-Montana, sono state identificate. Fino al pomeriggio di domenica, mancavano ancora sedici vittime; una di loro aveva quattordici anni, quattro quindici, due sedici, due diciassette, una venti, due ventidue, due ventitré, una ventiquattro e una trentatré. Tra i morti accertati ci sono anche sei ragazzi italiani; hanno tutti meno di sedici anni. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere che le salme dei ragazzi torneranno in Italia oggi, lunedì 5 gennaio.

