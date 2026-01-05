Samsung Electronics ha svelato al Ces 2026 la propria visione

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Samsung Electronics ha presentato la propria visione Companion to Ai Living in occasione di The First Look al Ces 2026. Al centro dell'evento, che si è tenuto presso la Latour Ballroom del Wynn Las Vegas, l'intelligenza artificiale come principio fondante della strategia di Samsung, mirata a unire ricerca e sviluppo, progettazione dei prodotti, operazioni ed esperienza utente. Ad aprire The First Look è stato Tm Roh, Ceo e Head della divisione Device eXperience (Dx) di Samsung, che ha illustrato la leadership dell'azienda in materia di intelligenza artificiale e il modo in cui, grazie a un ecosistema connesso e potenziato dall'Ai, Samsung sia in grado di offrire agli utenti una vera esperienza Ai Companion. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ia: Samsung presenta propria visione al Ces 2026

